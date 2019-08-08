台灣競爭力論壇學會今日(8日)發表2020總統與立委選舉民調，指出總統大選不管是三人或四人參選，韓國瑜都仍居榜首，蔡英文保持第二，柯文哲和郭台銘都只能排到第三。立委選舉部分，區域與不分區立委選舉國民黨都領先民進黨十個百分點，台灣民眾黨則比民進黨低二十個百分點，甚至比時代力量略低。此外針對私菸案，過半民眾不滿總統府處理表現與司法機關偵辦進度，並認為陳菊與蔡英文應接受調查。且有超過五成民眾不滿意蔡英文三年來的施政表現。

論壇發布的民調於4日到5日間用市話訪問，不採手機樣本，詢問民眾若總統選舉為國民黨的韓國瑜、民進黨的蔡英文與台灣民眾黨的柯文哲參選，韓國瑜支持度32.1％，蔡英文25.9％，柯文哲21.6％，其餘受訪者表示都支持、都不支持或尚未表態。

如果國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文、無黨郭台銘三人參選總統，柯文哲支持郭台銘，韓國瑜30.3％，蔡英文28.6％，郭台銘22.4％。如果國民黨的韓國瑜、民進黨的蔡英文、台灣民眾黨的柯文哲和脫離國民黨的郭台銘四人參選總統，韓國瑜28.7％，蔡英文24.7％，郭台銘16.4％，柯文哲15.6％。

區域立委部分，國民黨支持度34.6％，民進黨22.1％，時代力量0.9％，新黨0.4％，台灣民眾黨0.7％，基進黨0.1％，無黨候選人1.9％，都不投或廢票4％，尚未表態35.2％。

不分區立委，國民黨38.5％，民進黨25.6％，時代力量3.2％，台灣民眾黨2.5％，無黨團結聯盟0.4％，基進黨0.2％，台灣團結聯盟、新黨、綠黨、樹黨都是0.1％，都不投與廢票6.1％，尚未表態23％。

私菸案部分，24.7％滿意總統府處理表現，55.9％不滿；對司法機關偵辦進度，24.5％滿意，56.3％不滿意。至於蔡英文是否該為私菸案接受司法調查，56.2％認為應該，33.3％認為不應該，換成陳菊，57.7％認為應該，28.7％覺得不用。而是否認為蔡英文政府政治分贓漠視專業，48.6％認為有，34.8％覺得沒有。對於蔡英文三年施政滿意度，55.8％不滿意，36.5％滿意。

論壇執行長謝明輝說，這次沒有調查總統選舉藍綠對決是因為三足鼎立形式已形成，柯文哲會出來，再去調查藍綠對決沒有意義。

文化大學教授龐建國直言，由民調看台灣民眾黨只能落居老四，還不如時代力量，顯然柯文哲的光環無法轉移到台灣民眾黨身上，組黨對於柯文哲個人聲勢到底是加分還是減分值得再觀察。此外柯文哲和蔡英文票源重疊較多，郭台銘則與韓國瑜重疊較多，所以韓國瑜需要加把勁把應該團結的人真正融進來。

文化大學教授楊泰順指出，儘管時代力量黨中央表態總統大選支持蔡英文，但民調顯示時代力量支持者在蔡韓柯三方對決下，有49.0％選擇支持柯文哲，支持蔡英文的才30.1％，時代力量叫不動支持者。而民進黨的不分區立委支持度低於蔡英文，但國民黨不分區立委支持度卻高於韓國瑜，因此韓國瑜還有很大的進步空間。

新時代智庫總召集人蘇進強認為，台灣民眾黨才剛成立，如果未來獲得郭台銘支持，有機會贏得部分立委席次，導致立法院三黨不過半。

(中時 )