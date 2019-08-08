海岸不斷在累積垃圾，今年伸港海域還清出700噸垃圾，大城海堤南段還被點名是全台最髒海岸第2名，隨著潮流漂帶，海岸經常累積垃圾，維護彰化的海岸成了需要彰化人一起來投入的運動， 彰化縣養殖協會、彰化縣環境保護聯盟、彰化縣野鳥學會、彰濱工業區服務中心等一起號召「一起愛海，海缺你一人」，挽救美麗的彰化海岸。
彰化縣海岸線共63公里，這次規劃聯合大淨灘活動，以彰化西海岸為試行地段，號召各界產業、社團、宗教、學校、機關、村里、團體，全面動員聯合淨灘，藉以消除現有海岸髒亂，且建構愛護家園不隨意丟棄垃圾的教育理念。
活動日期是9月22日上午08：00至11：30
(一)北區(伸港鄉／線西鄉)
集合地點：
＊第A區：台61橋下第59號橋墩下，座標：24.183639, 120.490944
鐵腳挑戰組！從集合點至淨灘點，需步行約30分鐘並有生態解說，幼兒及老年請自行斟酌體力及腳力再報名！
＊第B區：彰化自然生態教育中心 ，座標：24.158120, 120.459416
此區從集合點至淨灘點，需步行約20分鐘。
聯絡單位：彰化縣野鳥學會 04-7110306
(二)中區(福興鄉／芳苑鄉)
集合地點：
＊第A區：二港福寶村，福寶濕地，座標：24.044225, 120.380858
＊第B區：漢寶村，漢寶園休閒農場，座標：24.007241, 120.360274
＊第C區：新寶王功村，座標：23.983250, 120.328556
＊第D區：王功永興，王功快樂釣魚場，座標：23.953714, 120.313643
聯絡單位：財團法人台灣護聖宮教育基金會 巫小姐 0918-668-065
(三)南區(大城鄉)：
集合地點：
＊第A、B區：西港國小操場，座標：23.860991, 120.288716
A區(西港村)：垃圾熱區在下海墘水門的左右兩側，以及魚寮溪出海口左右兩側(北邊在道路施工，這次先不淨灘)
B區(台西村)：限國小三年級以上參加。垃圾匯集在三角洲位於在潮間帶上，需要換成踢米(潮間帶專用鞋)鞋子尺寸不適合國小三年級以下小朋友參加。建議可以穿拖鞋、涼鞋以方便換鞋與清洗。
聯絡單位：彰化縣環境保護聯盟：04-8986727
(四)彰濱工業區(線西區、鹿港區、崙尾區)：
彰濱工業區由工業區內廠商自主管理規劃淨灘。
這次活動不限年齡，全民皆可參加，報名人數以3600人為限，額滿為止。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。