彰化大城海岸累積垃圾，費了許多人力才清除。 （吳敏菁翻攝）

海岸不斷在累積垃圾，今年伸港海域還清出700噸垃圾，大城海堤南段還被點名是全台最髒海岸第2名，隨著潮流漂帶，海岸經常累積垃圾，維護彰化的海岸成了需要彰化人一起來投入的運動， 彰化縣養殖協會、彰化縣環境保護聯盟、彰化縣野鳥學會、彰濱工業區服務中心等一起號召「一起愛海，海缺你一人」，挽救美麗的彰化海岸。

彰化縣海岸線共63公里，這次規劃聯合大淨灘活動，以彰化西海岸為試行地段，號召各界產業、社團、宗教、學校、機關、村里、團體，全面動員聯合淨灘，藉以消除現有海岸髒亂，且建構愛護家園不隨意丟棄垃圾的教育理念。

活動日期是9月22日上午08：00至11：30

(一)北區(伸港鄉／線西鄉)

集合地點：

＊第A區：台61橋下第59號橋墩下，座標：24.183639, 120.490944

鐵腳挑戰組！從集合點至淨灘點，需步行約30分鐘並有生態解說，幼兒及老年請自行斟酌體力及腳力再報名！

＊第B區：彰化自然生態教育中心 ，座標：24.158120, 120.459416

此區從集合點至淨灘點，需步行約20分鐘。

聯絡單位：彰化縣野鳥學會 04-7110306

(二)中區(福興鄉／芳苑鄉)

集合地點：

＊第A區：二港福寶村，福寶濕地，座標：24.044225, 120.380858

＊第B區：漢寶村，漢寶園休閒農場，座標：24.007241, 120.360274

＊第C區：新寶王功村，座標：23.983250, 120.328556

＊第D區：王功永興，王功快樂釣魚場，座標：23.953714, 120.313643

聯絡單位：財團法人台灣護聖宮教育基金會 巫小姐 0918-668-065

(三)南區(大城鄉)：

集合地點：

＊第A、B區：西港國小操場，座標：23.860991, 120.288716

A區(西港村)：垃圾熱區在下海墘水門的左右兩側，以及魚寮溪出海口左右兩側(北邊在道路施工，這次先不淨灘)

B區(台西村)：限國小三年級以上參加。垃圾匯集在三角洲位於在潮間帶上，需要換成踢米(潮間帶專用鞋)鞋子尺寸不適合國小三年級以下小朋友參加。建議可以穿拖鞋、涼鞋以方便換鞋與清洗。

聯絡單位：彰化縣環境保護聯盟：04-8986727

(四)彰濱工業區(線西區、鹿港區、崙尾區)：

彰濱工業區由工業區內廠商自主管理規劃淨灘。

這次活動不限年齡，全民皆可參加，報名人數以3600人為限，額滿為止。

(中時 )