何歡劇團的特技呼拉圈表演，吸引大小朋友的目光。（圖／張媽媽基金會提供）

由財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽慈善基金會）、日月光文教基金會共同主辦的「愛在每一個角落，洋溢日月光廣場」活動，7日在土城日月光場廣場舉行，參與的120名罕病病友、家扶兒及家屬，不但欣賞精彩的「何歡劇團」表演、看電影以及享用美食，並自由選購衣服、鞋子，歡笑聲洋溢。

日月光文教基金會總監林浚南表示，活動是要發揚日月光集團創辦人張姚宏影「讓愛飄揚在每一個角落」的遺願，希望每位參加的罕病病友、家扶兒，都能「空手而來，滿載而歸」，裝滿各界滿滿的愛，迎向正面積極的人生。

活動一開始，由「何歡劇團」帶來一連串「雙人軟功」、「特技呼拉圈」、「雙人轉毯」、「足上花傘」、「繽紛泡泡秀」等特技表演，以及「展翅高飛」、「人入汽球」等魔術表演，讓罕病病友、家扶兒及家屬們驚呼連連，掌聲不斷。小朋友對「繽紛泡泡秀」最有興趣，紛紛上台比賽誰吹的泡泡最大、最多，把活動帶到最高潮。

除了欣賞「何歡劇團」表演，病友及小朋友也在廣場內的秀泰影城欣賞電影，到湯姆熊歡樂世界玩遊戲及享用豐盛午餐、購物，度過愉快的一天。

罕病基金會創辦人陳莉茵及新北市家扶基金會主任林夢萍，分別致贈感謝狀給張媽媽基金會，表達最誠摰謝意，由林浚南代表接受。

林夢萍表示，日月光廣場一日遊，包括電影欣賞、用餐禮儀、及購買新衣服、鞋子等，透過電影欣賞，讓受扶助兒少擴展生活與文化視野，有利於與同儕互動。在外用餐則可讓扶助兒少學習用餐禮儀，品嚐美食。最後則由扶助兒少學習如何為自己選擇、購買適合自己的衣鞋，以建立自信心，探索生活需求。

新北市家扶社工游芝瑄說，活動不僅提供孩子有參與娛樂活動機會，更給予孩子不同的生活感受，讓孩子明白未來只要願意努力，就有機會好好犒賞自己，給自己更好的生活。

罕病基金會創辦人陳莉茵則表示，來參加活動的有軟骨發育不全、威廉斯氏症、狄喬治氏症、小胖威利症等數種罕見疾病病友及家屬，不但家長展開照護經驗交流，同時也暫獲喘息，小朋友則開心玩樂，可謂一舉數得。

(中時 )