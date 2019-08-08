立委蘇治芬最終會取代許忠富參選雲林縣第一選區立委嗎？雲林縣議會議長沈宗隆8日在國民黨雲林縣黨部立委提名記者會上稱「蘇治芬是可敬的對手，平常軟哥哥，講到選舉硬扣扣，有夠恐怖」。他要張嘉郡好好拚，因為連他都曾敗在蘇治芬手下。

國民黨雲林縣黨部8日舉行立委提名記者會，議長沈宗隆致詞表示，第一選區（海線）張嘉郡勝出代表國民黨出戰，可說一波三折，非常感謝林文瑞會長共體時艱，因為海線很難戰，「我們可敬的對手蘇治芬，可以說非常恐怖，平常軟哥哥，講到選舉硬扣扣，有夠恐怖。」

沈宗隆說，他對蘇治芬的評價「很高」，也曾敗戰在她的手下，8、9年前他參選議長，就是敗在蘇治芬手上才落選，那次體會到蘇的厲害，「生病不像生病，講到選舉立刻活起來」，海線是很艱難的選區。

民進黨早先也已提名海線許忠富、山線劉建國參選立委，國民黨中央7日提名雲林縣海線立委參選人張嘉郡、山線徵召謝淑亞，隨局勢變化，蘇治芬取代許忠富參選的可能性被高度關注。

(中時 )