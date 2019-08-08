今（8日）凌晨5時28分，宜蘭縣政府南偏東方36.5公里發生芮氏規模6.0大地震，至上午11時止，中央災害應變中心統計，共釀成1人死亡，全台共1萬675戶停電，已復電1萬556戶，陸續恢復供電。

芮氏規模6.0大地震、深度22.5公里，全台最大震度6級宜蘭縣、5級宜蘭市、4級花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、台中市地區、3級南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市、彰化縣、雲林縣。

中央災害應變中心表示，疑因地震，新北市中和區64歲呂姓女子被丈夫發現躺在床上，臉部被衣架、衣物壓住，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

至上午11時止，全台共1萬675戶停電，已復電1萬556戶，餘119戶由台電搶修中，全台共發生4件瓦斯洩漏事件，台北市3件、台中市1件，其中台中市南區高苑路、南平路口，自來水管線破裂及瓦斯管洩漏，造成路面隆起高度約10公分，面積約40平方公尺，已由欣中瓦斯止漏。

另外，全台天然氣停氣300戶，正修復中；全台共有6起電梯受困事件，台北市5件，5人全數救出，新北市1件，1人自行脫困。

中央災害應變中心表示，凌晨5時49分國搜中心下令空勤總隊直升機花蓮機場起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘，空勘結果花蓮縣、宜蘭縣及蘇花公路，無明顯災情，直升機於7時47分返航落花蓮機場。

(中時 )