受邀者熱情參與，笑聲洋溢在日月光廣場每個角落。（圖／張媽媽基金會提供）

一日遊到底對罕見疾病基金會病友及新北市家扶兒有什麼意義？罹患肢帶型肌失養症的楊淑雯說，「到土城日月光廣場讓我很高興，至少我不會被疾病困在家裡面，我還是社會的一分子。」子銘媽媽則說：「我不希望罹患天使症的子銘被束縛在冰冷的病床上」。而今年分別升讀國二、國一的小璇及小綾則表示，「我們終於可以自己挑選自己喜歡的衣服了。

打開記憶的匣子，楊淑雯說，那一年她才國二，只不過跌一跤、破點皮，但此後她的雙腿彷彿失去記憶，忘了怎麼跑，接著連走路都吃力，爬樓梯也逐漸沒有力氣；一進診間，醫生連檢查也沒做，就告訴她說：「妳這個病，只會讓妳的行動越來越退化，而且一輩子都不會好。」離開醫院，她腦袋一片空白，後來才知道她得的是肢帶型肌失養症，且這個病一路伴隨她至今30幾年。

楊淑雯身體狀況越來越糟，行走漸漸困難，上下樓都沒有辦法，於是，她每天一早醒來，只能睜著眼睛，等著看有沒有別人經過，幫她把這個被疾病困住的身體打理好，幫她把這個身體帶出去，讓她的靈魂一如健康的人一樣自由。

20歲的子銘則是位天使症候群患者，因為疾病導致他有嚴重的學習障礙和發展遲緩，伴隨著特殊的面部表徵，認知及行為能力像個小嬰兒，但在媽媽及職能治療師的共同努力下，子銘現在已經能勉強透過簡單的動作表達自己，雖不太會說話，但對食物的味道相當敏銳。7日上午在土城日月光廣場，子銘可以自己扶著碗盤，拿著湯匙一口一口吃飯，讓媽媽感動不已！

今年升讀國二、國一的小璇及小綾，出身隔代教養家庭，自幼由爺爺奶奶扶養長大，從前都是奶奶帶著兩位孫女去買衣服，直到最近孫女進入青春期，開始有了自己的想法，希望可以自己選衣服、買衣服。

在張媽媽慈善基金會及日月光文基金會的贊助，以及家扶中心規畫之下，小璇、小綾和許多家扶的小朋友一起來看電影，第一次看到這麼大的螢幕、還可以吃最愛的爆米花，觀賞著最愛的卡通動畫電影。午餐兩姐妹吃了最愛的炸豬排飯和薯條，滿足的模樣讓店家想找她們代言了。

下午則到日月光廣場裡的知名連鎖服飾店挑選和購買衣服，以前都是拿鄰居、朋友給的二手衣服給她們穿，不然就是買批發的百元衣服。現在兩姐妹已經長大了，有這次購物金的機會，終於可把握選購衣服的機會，挑了幾件真正屬於自己的衣服。

(中時 )