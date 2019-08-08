大葉大學校友中心主任楊文慶(右)恭賀連續兩年榮獲幼鐸獎的校友陳雅薇。（謝瓊雲翻攝）

佳南幼兒園園長、大葉大學視傳系校友陳雅薇(左)感謝木欽紀淑禎(右)放手讓她翻轉教學。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學視覺傳達設計學系畢業校友陳雅薇，從母親手中接下位在新北市中和區的私立佳南幼兒園園長職務，以所學專藝術與美學專業、翻轉幼兒教育，去年榮獲幼鐸獎傑出園長，是全台7名獲獎園掌中最年輕的得主，今年幼鐸獎選拔結果本月初公布，佳南幼兒園獲評為績優幼兒園，陳雅薇的幼兒園經營管理再次獲肯定。

高中、大學一路學的都是美工、設計，因為家庭背景的關係，職場上卻走向幼教；當別人在別人追求幼兒讀、寫與計算能力時，陳雅薇勇於突破傳統教學模式，把在大葉視傳系學到的設計、媒體影音概念和技巧，運用到幼兒園的形象設計與核心課程發展，一步步讓佳南幼兒園成為美感取向的幼兒園。

41歲的陳雅薇說，原本園長是媽媽擔任，接手後轉型過程，跟媽媽發生過很多爭執，但最後媽媽選擇放手、讓她試試看，很開心能再獲幼教最高榮譽幼鐸獎肯定，這個獎盃她要獻給爸爸媽媽。

陳雅薇回憶，從小就不喜歡讀書，還曾翹課爬牆，高中時因考試作弊被抓包，學校請家長到學校，媽媽因此氣到半年不跟她講話。她反而因此事件突然想通，把握機會學習，最後在復興美工第一名畢業，還順利考取她心中的大學第一志願，繼續精進設計專業。

陳雅薇表示，原本對於接任園長心中一直很抗拒，除了專業領域有差距，媽媽是極優秀的前輩，也讓她備感壓力；直到為了幫整理幼鐸獎評鑑資料，才逐漸發現自己還有很多可發揮的空間；從事幼教逾40年的媽媽，也曾榮獲幼鐸獎傑出園長與績優幼兒園，如今換自己得獎，讓她覺得格外感動。

她深信，讀書以外的各種能力都一樣重要，幼兒園的課程設計以藝術為導向，唱歌、跳舞、畫畫、戲劇都是帶領小朋友探索自我的媒介，她也結合跨文化體驗活動，讓小朋友認識世界，希望未來可以經營一間老幼混齡幼兒園。

(中時 )