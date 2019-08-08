代表國民黨參選新北第六選區的新北市退警協會理事長林國春，昨邀請前警大教授葉毓蘭，及前國大代表謝明輝參加新北市退警理監事聯席會議；林國春說，經會中討論，全體理、監事決議建請國民黨中央能傾聽基層聲音，讓葉毓蘭、謝明輝列入國民黨不分區立委名單。

林國春在會中指出，自從擔任民意代表以來，一直都以警察身分為榮，在任何場合或面對各界人士，都盡其可能地為警權而發聲。雖然，警察在各方面民調都顯示是民眾最信賴的公務員，但長期以來警察的弱勢，讓國家忽視警察所受到的不公平待遇。

林國春說，尤其蔡政府砍殺軍公教警消，更是讓人憤慨，因此他決定邀請長期為警察發聲的葉毓蘭，及警察前國大代表謝明輝參加此次的新北市退警理監事聯席會議，希望讓他們能為軍公教警消發聲，發出警察正義之聲。

林國春進一步指出，昨經理監事聯席會討論後，全體理、監事決議建議國民黨中央能夠傾聽基層聲音，讓葉毓蘭、謝明輝列入國民黨不分區立委名單。

對此，葉毓蘭表示，台灣良好的治安，全球知名。但這是全國所有警察，用辛苦與過勞代價所換取得來的。她指出，在舊金山親眼見到當地嚴重的治安問題，且因治安事件太多，舊金山市政府規定「財損金額未超過900美元的刑事案件」，對不起，美國警察不受理。同時，對於「歹徒破壞門窗、車窗等微罪案件」，對不起，美國警察一樣不受理。

葉毓蘭說，正因如此，走在舊金山街上，友人提醒她必須在脖子上的項鍊裡藏匿3百塊錢的「保命錢」，否則一旦不幸遭搶，不但警察不管，而且我還回不了家。「各位，台灣警察是不是真的應該為自己爭取正當權益？」

謝明輝則表示，他曾身為警察一員，在看見最近發生一連串警察的不幸事件，備感痛心。因此，從政以來，一直以曾經是警察人員為驕傲；未來若林國春能順利當選進入立法院，他願意用最大的誠意與努力，爭取成為國民黨男性不分區立委的提名，並且全力支持葉毓蘭成為國民黨女性不分區立委。

謝明輝強調，若能成功，未來在立法院必定能形成一股代表正義與公義力量的「鐵三角」，重塑目前台灣已然質變的法律亂象。

(中時 )