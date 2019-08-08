俄羅斯國防部先前宣佈，「獵人-B」（Okhotnik-B）重型無人戰機3日已首飛，但直到7日才公佈了成功試飛的影片。
據《航空家》（Aviationist）與「戰區」（The War Zone）網7日報導，從畫面看來，S-70「獵人-B」首飛是在白天，當天相當多雲，無人機飛行時並未將起落架收起。「獵人-B」據說有隱形能力，能穿透層層空防，進行祕密精準打擊，負責踹門任務。
「獵人-B」體型龐大，翼展超越蘇-34「後衛」（Fullback）重型戰鬥轟炸機，據信是俄羅斯第6代戰機的原型改良版。
「獵人」3日從軍事試飛場起飛，在海拔600米高處飛行了約20分鐘，接著成功降落。據稱「獵人」的起飛重量在20－25噸之間，作戰範圍可達5,000公里，超音速飛行時速為1,400公里。
分析指出，儘管它已跨越重大的里程碑，但設計與實際戰力仍大有問題。
(中時電子報)
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