因應大專院校學生開學返校需求，高鐵公司於9月6日至10日間，規劃「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用之5折、7折或85折車次外，再加碼每日多兩班指定來回車次，5天共增10班列車，適用大學生5折優惠。後天（10日）凌晨0點起開放購票。

高鐵公司指出，在9月6日至10日間，每日上午10點加開一列南港發車南下車次817；上午10點25分加開一列左營發車北上車次818，5天共增加10班列車，可適用大學生標準車廂對號座5折優惠。

高鐵公司表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票

高鐵公司提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分之證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額之50％違約金。

(中時 )