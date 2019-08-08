苗栗縣政府針對利奇馬颱風舉行第一次防災整備會議，針對山區危險區域加強防災準備。〔謝明俊攝〕

利奇馬颱風來襲，苗栗縣政府8日上午10時30分，舉行第一次整備會議，由縣府秘書長陳斌山主持，除了各局處報告防災準備事宜，以及提醒民眾注意事項外，縣警局已預先在泰安、南庄、大湖、卓蘭、獅潭等鄉鎮，預防性疏導百餘名住戶下山避難，並對山區易崩塌地區、沿海易淹水地區，加強防崩、防淹準備，並呼籲當地住戶隨時注意災情出現。

利奇馬颱台逐漸接近台灣，雖然目前預估苗栗地區不在暴風圈影響範圍之內，但從8日上午開始，苗栗地區也已明顯感受到風勢加強，加上利奇馬颱已經增加為強烈颱風，苗栗縣政府不敢掉以輕心，迅速在8日上午10時30分臨時召開苗栗縣防災中心第一次整備會議，召集縣府各局處以及台電、軍方等單位提出整備報告。

其中，縣警局從7日晚間就針對容易發生崩坍土石流的泰安、南庄、大湖、卓蘭、獅潭等5個山區鄉鎮 ，勸導住戶進行預防性疏散，至上午為止，共疏散百餘名住戶下山。另外，針對這些山區易發生土石崩塌，工務局等單位也準備各式工程器械因應。

而苑裡、通宵、竹南、後龍、頭份等易淹水市鎮，縣府防災中心也呼籲民眾準備砂包等物資，防範淹水問題發生，如遇淹水情況出現時，及早撤離至安全處所。

(中時 )