國民黨總統大選整合龜速，基層民眾好焦慮！雲林縣議長沈宗隆表示，本來是一盤好棋，現在變成一般爛棋，基層都很焦慮煩惱。

沈宗隆8日出席國民黨雲林縣黨部立委徵召記者會表示，張麗善當立委時常很難爭取到經費，因為是民進黨執政，因此雲林縣不只山、海立委都要贏，韓國瑜選總統更要贏。

他說，這段期間泛藍還未整合好，支持者非常焦慮，大家對總統大選非常煩惱、焦慮，本來是一盤好棋，現在變成一般爛棋，基層希望韓國瑜能整合泛藍。

沈宗隆說，最近看電視很多人腳底都會涼，聽說柯文哲、郭台銘、王金平會連成一線，擔心韓國瑜是否會危險？「我跟大家講，這種到最後都會有棄保效應，最終民眾不希望民進黨繼續執政，泛藍的最後選擇是棄保。」

雲林縣議長沈隆是全台第一位挺身力挺韓國瑜參選總統的的議長，五月間號召雲林縣議會過半數議員舉行記者會支持韓國瑜選總統。

(中時 )