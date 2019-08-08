8日上午中央氣象局發布強颱利奇馬陸上警報，由於各地開始搶收，台北市市場處表示，第一、第二果菜批發市場到貨量增加，平均價格下跌。日後將視蔬菜到貨量及總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價格波動情形，適時啟動購貯計畫以穩定菜價。

今日第一、第二果菜批發市場蔬菜到貨量1605公噸，較7日增加205公噸，每公斤34.3元，較7日每公斤36.1元，下跌1.8元；水果部分，今日到貨量較7日減少23公噸，每公斤39.1元，則較7日每公斤42.6元，每公斤下跌3.5元。

市場處表示，目前蔬果價量穩定、交易正常，部分蔬菜種類因交易量少，且有飯店、餐廳等特殊需求，價格略有上漲外，大部份都維持平穩狀況，後續菜價波動，民眾可以在各市場透過QRcode即時查詢批發交易價格，市府也會視蔬菜到貨量及總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價等波動情形，啟動購貯計畫以穩定菜價，也就是由北農機動釋出購貯的國產胡蘿蔔、馬鈴薯，並聯繫其他沒有受災的產區增量供應蔬菜，供應6到10種平價蔬菜，以調配市場需求。

市場處另建議，如果民眾在颱風前有儲備蔬菜的需要，可選擇甘藍、包心白菜、根莖類等耐久放的蔬菜，且目前價格也相當平穩，建議可優先選購。

(中時 )