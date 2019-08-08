今天是父親節，一個歡欣慶祝的節日。

父親，在傳統家庭中多數表現出一家之主的權威，也是家裡的保衛者。但或許對於某些人來說父親，是一場可怕的噩夢。

根據BBC NEWS，在英國一女子希望自己的父親能在「無受害人起訴」中被逮捕以實現法律正義。

維姬（Vicky，化名）說，她母親在13歲時被一個30多歲家人的朋友強暴。

維姬說，她的出生就是犯罪證據，她希望通過DNA（脫氧核糖核酸）檢測來證明生父的非法性行為。

維姬在七個月大時被領養，18歲後她開始尋找生母，在社會紀錄的文件中發現了自己是強暴受孕的結果。

在接受BBC維多利亞·德比郡（Victoria Derbyshire ）節目採訪時，維姬說：「有記錄顯示，我母親去他家照看孩子時，被他強姦了。文件中有七處說這是強姦。」

維姬認為除了遭受強暴的母親之外，她這個「被迫出生」的孩子也應該被視為受害者。然而幾乎所有人都告訴她，她「不是受害人」，無法提起訴訟。政府認為受害者的定義是：因犯罪而遭受情感、身體或精神傷害的人。

「那場犯罪令我存活至今，一生都被它支配，但沒有人覺得我是受害者。我活著，它證明我是兒童強姦犯的孩子，卻沒有人在意這個事實」，她說。

事實上，這確實是一個值得討論的問題。

在台灣網路論壇上也曾經討論過，如果遭強暴並懷孕是否會生下孩子？多數網友的回答都是：不會。很多網友認為如果是這樣的情境下，她們真的很難去愛那個孩子。也有網友提到：小孩在這種狀況下出生不管對媽媽還是孩子本身都是一種傷害。也許，整體社會都該充新審視「受害者」的定義。

新聞來源：https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-49247824

(中時電子報)