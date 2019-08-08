繼大陸限縮47城市陸客來台自由行的政策後，又進一步宣布禁止大陸影片與演藝工作者參與今年度的金馬獎，蔡英文總統8日上午參加屏東縣政府舉辦的莫拉克風災10周年紀念活動時對此表示：「限縮兩岸交流是件可惜的事」。

蔡英文指出，兩岸之間的正常交流，我們是採取開放態度，但近來對岸不管是在旅遊、影視等方面開始設限，這對兩岸長遠交流並不樂見，也剝奪對岸人民來台走走看看，認識台灣、體驗台灣，是件很可惜的事。

(中時 )