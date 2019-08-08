大陸限縮兩岸交流 蔡英文：是件可惜的事 12:242019/08/08 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文(中)總統談及大陸限縮兩岸交流，直言是件可惜的事。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼大陸限縮47城市陸客來台自由行的政策後，又進一步宣布禁止大陸影片與演藝工作者參與今年度的金馬獎，蔡英文總統8日上午參加屏東縣政府舉辦的莫拉克風災10周年紀念活動時對此表示：「限縮兩岸交流是件可惜的事」。 蔡英文指出，兩岸之間的正常交流，我們是採取開放態度，但近來對岸不管是在旅遊、影視等方面開始設限，這對兩岸長遠交流並不樂見，也剝奪對岸人民來台走走看看，認識台灣、體驗台灣，是件很可惜的事。 (中時 ) #兩岸 #大陸 #蔡英文 #對岸 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英盼再給4年 讓台脫胎換骨 01:122019/08/04 政治要聞 遭批不愛國 蔡英文反酸韓國瑜 11:212019/08/04 政治 為農民拋利多 蔡英文：盡快規劃農民退休制度 14:042019/08/04 政治 柯組黨後 謝龍介：蔡英文找他拚2020可險中求勝 17:492019/08/04 政治 遭批不愛國 蔡英文反酸韓國瑜 04:102019/08/05 政治要聞 散布「蔡英文初選作弊」假訊息 遭調局約談 10:372019/08/05 社會 LINE轉「蔡英文送海地45億」7旬老婦遭罰3000元 17:152019/08/05 社會 旁邊都貪污？蔡英文：柯文哲應道歉 21:402019/08/05 政治 因颱風加地震民進黨這個活動取消 11:022019/08/08 政治 最新民調：無論三方或四方對決 韓國瑜都居榜首 11:292019/08/08 政治 政治熱門新聞 阿扁也傻眼！小英帶花媽出國幹這事 - 政治 最新民調：無論三方或四方對決 韓國瑜都居榜首 - 政治 韓逼公務員畫押？綠群攻反將陳菊打腫 - 政治 喬來喬去沒人愛 學者笑：這3人真可憐！ - 政治 小英民調領先韓 但柯加入藍綠平手 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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