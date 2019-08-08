國民黨中央黨部11樓門口，還貼著「台北未來．在手中」。照片：黃福其／攝影

國民黨中央黨部11樓的媒體室白板，被寫上「2020贏回政權，台灣的本來在你手中，立院拚過半，執政一定讚。」照片：黃福其／攝影

國民黨總統提名人韓國瑜將在中央黨部11樓設北部競選辦公室，擔任北辦副執行長的立委許淑華，今早率員首度場勘。因黨部11樓曾是洪秀柱、丁守中競選辦公室，有人認為是「敗選之地」、風水不好，許淑華對此說，她不懂風水，選辦內部格局會因實際需要略作調整，加大公共區域。

對於郭臺銘、王金平等人的黨內整合問題，許淑華說，郭董畢竟參與初選，韓營也積極與連絡，雖沒見上面，也拜託馬英九、吳敦義透過私交作安排，她覺得這只是早晚的問題，現階段韓營會全力衝刺個人選戰，對黨內整合，她很有信心，王金平先前已與韓，見過面且對韓表達祝福，對於早晚的問題，「最後結果是必然的」，她個人並不那麼擔憂。

許淑華上午由文傳會副主委鄭世維、中常委姚江臨及3位工作人員陪同，首度到中央黨部場勘11樓，組發會主委李哲華及行管會主委邱大展都到場。11樓數間辦公室隔格仍維持去年底丁守中競選臺北市長選辦格局，門口還貼著「臺北未來．在手中」，不過媒體室的白板，已被寫上「2020贏回政權，臺灣的本來在你手中，立院拚過半，執政一定讚。」

許淑華說，北辦會先進駐四至五人，再視情形增減人力，高雄總部才是最重要的基地，北辦則是行程及媒體連繫及回應，將進駐發言人及主任與幾位同事，以及擔任韓營與黨部聯繫窗口的中常委姚江臨辦公室。韓在北辦成立時會來加油，但平時上班日以高雄市政為主，周六日還有各縣市行程，未來到北辦的機率不高。目前中部、東部也規劃設聯絡處，且有負責人選，但由高雄總部統一公布。

對於吳敦義昨在中常會要全黨幫韓回應負面新聞，是否對選情焦慮？許說，那不是焦慮，目前態勢是藍營要先團結，吳是站在制高點打強心針，無論黨團或黨員都全力護持韓，要有重返執政的信心。

許淑華也說，不解外界操作換柱2.0的說法，韓是初選且民調大幅領先出線，換柱對黨是一大傷害，以她對黨及吳主席的了解，不可能有換柱2.0；至於所謂「知識藍」不投韓，其實無法歸類哪種人不支持韓，高知識分子挺韓大有人在，不能簡化歸類選民，韓營訴求是全臺 2300萬選民。

(中時 )