苗栗縣大安溪畔的溼地生態公園引發石虎保育爭議，監委王幼玲今天指出，苗栗縣卓蘭鎮公所去年2月陸續開挖整地、剷除既有植披，現地呈現土壤砂石裸露狀態，還設置石虎造型的人工水池與硬鋪面步道，遭批破壞生態，提案糾正水利署、苗栗縣政府、卓蘭鎮公所。

苗栗縣卓蘭鎮公所日前以「苗栗大安溪生態景觀改善」之名，向水利署爭取前瞻計畫中「全國水環境改善計畫」，順利獲得7200萬元補助，引發生態保育團體強力抨擊破壞石虎棲地。

監委王幼玲表示，水利署審查卓蘭鎮公所提案時，歷次會議提出盤點石虎活動情形、避免硬體工程，研擬生態補償措施等意見，實際上已屆工程決標期限，審查徒具形式，忽視鄰近140縣道頻傳出石虎路殺，在沒有生態補償措施下審核通過。

王幼玲說，卓蘭鎮公所宣稱將帶來5億元產業效益、2.5億元觀光效益、5萬人次遊客量，提出超乎預期的效益評估，且檢核表記載「無關注物種」，無相關生態補償措施即逕予發包施工，導致三面光溝渠反成動物陷阱等問題產生，顯有疏失。

王幼玲指出，接獲卓蘭鎮公所提案的苗栗縣政府照單全收，未核實審查，同時縣府也忽視石虎於大安溪流域覓食習性，未能責成卓蘭鎮公所辦理生態補償措施，也未在施工期間落實生態檢核，核有疏失。

王幼玲還提到，卓蘭鎮公所在石虎公園基地旁，另與台電公司爭取2,050萬元經費辦理植樹計畫。經監察院調查相關會議紀錄與實地履勘後，均建議石虎確有利用溪床高灘地及長草區的習性，現階段不宜再次擾動及高密度種植景觀樹種，宜以複層植被營造生態棲地的自然演替，提升生態多樣性。卓蘭鎮公所與台電公司允應諮詢林務局及特生中心專業意見後，再行辦理，以為周全。

(中時 )