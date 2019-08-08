地震測報中心表示，8日清晨這起地震是南宜蘭構造的地層錯動引起。圖為台灣的板塊構造。（圖/翻攝自氣象局）

宜蘭近海今天清晨5點28分，發生芮氏規模6的強震，最大震度6級。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時表示，這起地震是南宜蘭構造的地層錯動引起，而且這起地震的震央旁，約在99年前也曾發生過規模高達8的強震。

中央社報導，陳國昌指出，清晨這起地震是南宜蘭構造的地層錯動引起，南宜蘭構造是從宜蘭與花蓮交界處陸地到近海10至20公里的破碎帶。根據歷史紀錄，南宜蘭構造很容易發生地震，1920年6月5日，就發生過規模8的地震，但受限於當時設備，無法精確得知震度。

此外，南宜蘭構造也曾發生過規模7.4及6的地震。今天上午7點02分，宜蘭又發生芮氏規模4.6地震，震央在蘇澳。陳國昌表示，這起地震是屬於菲律賓海板塊隱沒帶的地層錯動造成。根據地震測報中心資料顯示，菲律賓海板塊的隱沒帶非常長，大約從花蓮往北延伸到台灣北部海域。

(中時電子報)