高雄市長韓國瑜在初選後，積極展現誠意打電話、傳訊息給鴻海集團前董事長郭台銘，未料卻頻頻碰了軟釘子。對此，立法院前院長王金平今（8）日送8字箴言給韓：「精誠所至，金石為開」，希望他能用最誠摯的心打動對方。

今天為八八風災10周年，王金平今早赴高雄草衙妙崇寺為受難者祈福。會後媒體問及，韓國瑜迄今聯絡不上郭，有何建議給韓？王回說，「這個我也不懂啦」，古語有云：「精誠所至，金石為開」嘛，所以他應該盡力努力！用最誠摯的心能夠去進行聯繫、彼此來往，這個比較重要吧！

媒體追問外傳韓透過台積電創辦人張忠謀試圖聯絡郭台銘，王金平直說，不清楚，不過因為張忠謀夫人是郭台銘董事長的表姐，平常當然台積電與鴻海也有相當深厚淵源，所以有沒有效不知道，不過這當然是非常好的一個作法。

針對媒體問及，國民黨主席吳敦義努力在拉攏？王金平第一次還未聽清楚答案直說「有什麼？」記者再問王，吳稱已很努力的在拉攏你，然後整合黨內的團結，不知道院長有沒有感受到吳主席就是要拉攏你的誠意？不過，王金平卻說，今天為止都還沒有收到黨中央任何訊息欸，都還沒有。

(中時 )