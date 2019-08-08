加拿大警方今天表示已發現2名男性遺體，據信為上個月被警方指控謀害3人的2名逃亡青年，結束近3週的全國搜捕。

法新社報導，19歲的麥克勞（Kam McLeod）和18歲的施梅吉斯基（Bryer Schmegelsky）涉嫌殺害23歲澳洲男子及他24歲的美籍女友，還有一名64歲加拿大大學教授而遭緝捕。

最初時，這對情侶檔的車在加拿大西部的卑詩省（British Columbia）被發現燒毀後，被通報為失蹤人口。警方之後發現第3人遺體，並正式將2名溫哥華青年列為嫌犯。

加拿大皇家騎警（The Royal Canadian Mounted Police，RCMP）表示，他們在加拿大曼尼托巴省（Manitoba）的中部行政區，一處濃密灌樹叢中發現2具遺體。

上週末，警方在納爾遜河（Nelson River）岸邊發現疑為嫌犯的相關物品，同時發現一艘鋁製船艇。

他們的遺體與尋獲物品距離不到1公里，與上個月22日被發現縱火車輛的現場相距8公里。

加拿大皇家騎警發言人麥克萊契（Jane MacLatchy）在記者會表示，警方預計在溫尼伯（Winnipeg）安排驗屍以確認兩人身分，並查明死因。

(中央社)