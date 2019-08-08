近日地震頻繁，台北捷運公司8日表示，當地震發生北捷會依地震級數不同，採取列車慢速行駛或系統暫停營運，提醒乘客搭捷運時若遇到地震，請不要驚慌，按車站人員引導應變。

北捷系統目前分別在淡水站、北投站、劍潭站、交九行控中心等10處設置地震儀，隨時監測地震訊息，即時採取因應措施。

北捷指出，捷運系統依震度級數不同的因應方式，分別為震度1級列車正常行駛，震度2至3級行駛中的列車會先暫停，接著以慢速方式行駛檢查，確認系統無異常後，恢復運轉，震度4級行駛中列車會先暫停，再以慢速進站請旅客下車，系統暫停營運，經巡檢軌道、車站及設備確認營運安全後，恢復正常運轉。

一旦震度達5級以上，北捷說，行駛中的列車會先暫停，以慢速進站後讓旅客下車，系統即暫停營運，接著展開巡檢軌道、車站及設備，確認營運安全後恢復正常運轉，營運結束後將檢查確認重點設施結構安全。

北捷呼籲旅客，搭乘捷運時如果遇到地震請保持冷靜，依照車站人員引導應變，千萬不要驚慌或推擠。

(中時 )