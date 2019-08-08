擔任主席的台全國村里長聯誼總會長楊鑫坤（右）擔任黨主席，北市里長聯誼會總會長蘇府庭也獲選為副黨主席（左）。（蔡依珍攝）

繼台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，全國村里長也選在父親節組「基層聯盟」，全國村里長聯誼總會長楊鑫坤強調村里長半世紀來定位不明，無給職、未給薪，連貸款都被拒，歷經政黨輪替仍沒下文，因此組黨發聲，呼籲各候選人提出基層政策，他也在全場拍手同意下成為首任黨主席。

楊鑫坤說，地方制度法無法與時俱進，在村里長部分從設立以來不曾修改，已沒有辦法滿足現在、讓所有百姓受到服務和照顧，像是7760個村里辦公室，全都是村里長自掏腰包設立，法規空有虛名，「中央政府有重視到基層百姓嗎？」

楊鑫坤直言地方制度法明文規定，地方行政機關最小單位就是村里辦公處，村里辦公處代表所有村或里居民選出來的行政首長，「村里長就像地方士官長！」在基層第一線沒有一個民代比村里長更了解百姓需求，強調團結不是為了要展現甚麼，而是要告訴中央政府：「不要忽視基層聲音！」呼籲2020各黨派總統候選人要重視基層工作和權益、提出基層政策。

「雙重或是三重黨籍也沒關係！」楊鑫坤說，黨員約160位，全是來自全台各地聯誼會幹部代表，包括連江縣也來，強調是柔性政黨，不會有政治色彩、不分藍綠，只要認同基層、對於基層人民福利都很歡迎，宗旨就是「為基層人民發聲、為百姓謀福利」，黨徽以紅白藍為基底，兩手互相握拳。

擔任主席的台北市里長聯誼會總會長蘇府庭也獲選為副黨主席，他直言村里長定位不明，連薪水都無法合法給薪，強調不是要圖利自己、也沒有要求薪水增加，只是要法制化，多年來跟各黨團溝通卻無聲無息，組黨發聲，要讓社會知道。

除了黨主席楊鑫坤、副主席蘇府庭（北市）另外還有4位副主席，許承煬（新北）、郭雲輝（桃市創會會長）、劉啟芳（高雄）、辜朝榮（台南）。楊鑫坤強調不是小黨，未來也將討論是否推選人選投入不分區立委。

(中時 )