本周在羅傑斯盃網球大師賽奮戰的台灣女網一姐謝淑薇，儘管單打首輪出局，雙打和比利時佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）則是首戰16強賽6：3、7：6（7：0）擊退日本組合二宮真琴／穗積繪莉、挺進八強，不過小薇在場上右腳踝扭傷，還要再看情況如何。

謝淑薇在臉書粉專分享腳踝受傷包紮的照片，表示在場上一扭到的時候蠻痛的，換邊時等防護員先用冰塊壓著痛處，之後再用繃帶固定，避免比賽中再度扭到致傷勢變重，結束比賽後也先冰敷、按摩小腿，回住處好好休息，睡前敷上藥膏、用透明膠帶封住，待睡醒後看看狀況如何。

謝淑薇除了分享傷勢情形，也透露這次女雙和佛莉普金斯組隊的小花絮，本來她不打算參加這周賽事的雙打，畢竟從紅土賽季就一直沒時間好好休息，打完溫布頓回台北過敏又發作，有一個多禮拜每天只睡2到3小時，就到北美繼續奮戰，「華盛頓賽首輪對戰後，克絲丁(佛莉普金絲)說本寶寶已經單打擊敗她兩次，她應該得到跟我搭配一次雙打（克絲丁怎麼那麼可愛!!!），所以我就來打雙打了。」

而在羅傑斯盃女雙排第5種子的姊妹檔詹詠然/詹皓晴，次輪1：6、4：6不敵烏克蘭基珍諾克（Nadiia Kichenok）／美國史蓓爾絲（Abigail Spears），無緣8強。

(中時電子報)