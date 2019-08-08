洋基在與金鶯的三連戰中，慘虐對手狂敲16轟。（美聯社）

洋基以14比2大比分獲勝，在系列戰橫掃金鶯外，今日洋基球員單場敲出5發全壘打，本季對戰金鶯累計狂敲52轟，打破1956年以來，高懸63年的單季對戰單一球隊最多轟紀錄，而且可怕的是此紀錄仍會繼續推高，洋基成為名符其實的「金鶯殺手」。

5局上半厄薛拉(Gio Urshela)敲出2分炮，同時為洋基本季對戰金鶯的第49發全壘打，追平同樣為洋基保持的，1956年洋基對戰堪薩斯運動家(奧克蘭運動家前身)單季49轟歷史紀錄。後半場比賽洋基再敲3轟，將記錄刷新至52轟，東岡(Kyle Higashioka)與厄薛拉今日雙響炮，全隊累計5發全壘打。

東岡(右)單場雙響炮。（美聯社）

此為洋基本季對戰金鶯第5場比賽單場5轟以上，而洋基共有17位球員在對戰金鶯時開轟，相較之下金鶯今年也不過15名球員敲出全壘打。3場系列戰洋基共敲出16發全壘打，同樣寫下自1977年的紅襪後，首次三連戰至少敲出5轟的紀錄。

洋基順利擊敗金鶯，寫下本季新高8連勝，同時對戰金鶯12連勝，下週洋基將回到主場迎戰金鶯，兩隊將會再對戰4場比賽，紀錄有望繼續推高。

(中時電子報)