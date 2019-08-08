儘管林書豪9日將跟大陸球鞋廠商特步簽下代言合約，似乎透露出他下季有望前往大陸CBA打球跡象，不過《Sportscasting》記者海明威仍在8日建議，獨行俠、熱火與雷霆3支NBA隊都該考慮簽下豪哥，畢竟這3隊都需要補強替補控衛。

海明威指出，目前最需要補進替補控衛的兩隊，就是獨行俠和熱火，因為獨行俠需要一名合格控衛，去跟上季年度新人東契奇、新加盟的波爾金吉斯搭配；林書豪也很適合剛挖來吉米巴特勒的熱火，因為熱火下個球季仍希望闖進季後賽。

海明威接著強調，雷霆或許是比較令人驚奇的林書豪未來東家選擇，畢竟剛從火箭換來雷霆的保羅，很有可能會在新球季開打前被交易出去，找來豪哥跟薛洛德組成後場戰線，或許能讓雷霆在競爭激烈的西區當中，找到突圍而出機會。

只是林書豪遲遲找不到新東家，就連傳出真正有意招募他的球隊，也僅有俄羅斯中央陸軍而已，反而是他目前待在大陸時間快滿3周，又確定將跟特步簽約，難怪大陸已經開始謠傳，北京首鋼、廣東東莞銀行兩支CBA球隊考慮招募豪哥。

(中時電子報)