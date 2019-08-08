立法院前院長王金平今（8）日談到，與台北市長柯文哲見面後，彼此談論許多問題，他感慨台灣未來應該是無量，但如今就像「溫水煮青蛙」，喪失很多生機，因此要處理國政一定要全面性，持中性立場看待，不要被意識形態來主導整個政治。

王金平今到高雄出席八八風災祈福活動後，媒體關心「王柯會」談了什麼？王金平直說，大家一定要真團結，大家共同來關心台灣、關心兩岸，也希望台灣未來的情況應該會解開各方面的難題，讓台灣回歸到一個中道的軌道上。

王金平認為，如果人民、政府都這麼奉行如此中道精神的話，台灣未來的前程應該是無量的，否則的話，台灣現在就像溫水煮青蛙，溫水中的那隻青蛙，會喪失很多的生機，處理國政必須全面性的，要抱著中性立場來看待。

他說，不要意識形態來主導整個政治，這樣子會有偏頗，偏頗所造成的就是有相當的傾斜，傾斜所造成的結果會造成傷害，「所以我們（王與柯）大概都有這方面的共識，所以我們共同努力為台灣，這是一致的目標」。

媒體問及外傳王金平與郭柯結盟？他說，上周六跟郭先生見面，大家相談甚歡，我們的共識是一定要共同為台灣的前途來努力，這是我們的共識，與柯文哲見面所談的差不多。

另外對於大陸限縮觀光客來台，究竟是影響國民黨亦或民進黨的選情？王金平則認為，利害得失現在還很難判斷，不過這樣做，對兩岸、對一個交流是沒有益處的。

王金平今為八八風災受難者祈福，他表示，今天是莫拉克颱風10周年，特別從台北趕回到妙崇寺來，來向諸佛菩薩來感恩，而早上也發生6.4規模地震，也來祈求諸佛菩薩庇佑，能讓災情不要發生，更重要利奇馬颱風不要再讓台灣來受苦受難。晚間則另有要務，不克出席莫拉克風災的紀念會。

(中時 )