台北市「比妳美」醫美診所去年發生一起醫療糾紛，曾在診所上班的前員工周姓小模，因術後身體不適控告診所，執刀的劉恬嘉是無牌密醫，今年4月被台北地檢署依違反醫師法起訴劉等3人，診所登記負責人，前慶生醫院院長陳良善因無證據顯示其參與，北檢8日陳不起訴處分。

據調查，「比妳美」診所登記負責人是高齡90幾歲的陳良善，曾是有「黑道急救站」之稱的「慶生醫院」前院長，本來由陳良善經營的「傳醫診所」2014年交給劉恬嘉接手，讀過醫學系的劉女沒有醫師執照，向他人借牌經營。

控告比妳美診所的周姓小模，本是診所員工，是由提任店長並投資診所的藝人古貿瑜介紹到診所上班，周女想瘦身卻不願男醫師動刀，於是由劉女進行手術，但周女術後感到不適，控告診所業務過失傷害。

去年7月間檢警到「比妳美」搜索，適逢瑪莉亞颱風來襲，雙北市颱風假不同調，發生檢警被台北市衛生局放鴿子的意外。

檢方調查後，劉女承認進行「引流」，於是將劉女及古貿瑜等3人起訴，由於陳良善是診所登記負責人，檢方也追查陳是否知悉劉女為無照密醫，但沒有事證證明陳知情，於是依法不起訴處分。

(中時 )