拆除大隊出動怪手，清除非法占地的違章建築。(吳亮賢攝)

侯友宜現場指示蘆洲警分局長李忠萍，面對非法行為一定要強力執法。(吳亮賢攝)

針對懸而未解的五股垃圾山問題，新北市長侯友宜7月底宣布，要在2021前完成整頓，解決沉痾數十年的弊病，今日上午侯友宜突率領公安小組及拆除大隊前往垃圾山，強制拆除2間違章建築，雖然颱風在即，但侯強調，不能坐視違法業者占用國有土地，「拆除的決心不會因為颱風而停止，該做的事絕對不等待。」

今日上午侯友宜突然宣布，上午10點將率隊前往拆除五股垃圾山違章建築，趕在颱風前夕，執行拆除作業，新北市議員陳明義也到場關心進度。

侯友宜指出，今天將拆除2間違章建築，第1間為鑫發油行有限公司，油行內儲存燃料油、重油、廢棄油，已違反水汙染防治法，且長期佔用國有土地，第2間同樣為非法佔地之貨櫃堆置場。

侯友宜表示，五股垃圾山中有不少破壞環境及非法占地的違章建築，從一開始就宣示要立即有效地拆除，「雖然今天剛好碰上颱風，但是我們拆除的決心不會因為颱風而停止，該做的事絕對不等待。」

侯友宜說，將分2階段執行拆除作業，今天只是開始的一項而已，「逐一盤查、逐一全部拆除，展現我們對五股垃圾山整頓的決心。」

(中時 )