委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天譴責美國祭出制裁，命令政府代表不要前往美洲國家巴貝多，參加預定與反對派舉行的會談。

委內瑞拉政府發布聲明說，由於川普政府持續對委內瑞拉做出嚴重且殘酷的挑釁行為，馬杜洛「已經決定不要派出委內瑞拉代表團」，參加今明兩天與反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）舉行的會談。

美國總統川普5日下令凍結委內瑞拉政府在美國境內的所有資產，並禁止美國公民與馬杜洛政府從事交易，加強施壓馬杜洛下台。

在挪威斡旋之下，馬杜洛政府與反對派今年7月開始在巴貝多舉行會談，試圖為委內瑞拉政治僵局解套。但馬杜洛政府說，代表團將退出巴貝多會談。

委內瑞拉資訊部在聲明中說：「委內瑞拉人已經察覺到反對派代表團領導人瓜伊多，是怎麼慶祝與鼓勵這些傷害國家主權的行動。」

瓜伊多今天在一場集會上說，這些制裁是在懲罰「見人有難落井下石，還藉機斂財與獲利的人」。

瓜伊多以馬杜洛2018年連任選舉舞弊叢生為由，於今年1月援引憲法就任臨時總統，獲美國等50多國承認為委內瑞拉合法領導人。

他今天說，馬杜洛離開總統府觀花宮（Miraflores）就能救國，「這樣制裁明天就會解除」。

(中央社)