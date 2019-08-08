大陸海關總署今天發佈今年前7個月大陸外貿進出口情況。數據顯示，前7個月大陸外貿進出口總值17.41兆元人民幣（1元人民幣約合0.142美元），同比增長4.2％，其中，出口9.48兆元，增長6.7％；進口7.93兆元，增長1.3％。外貿進出口延續平穩增長勢頭。前7個月，歐盟、東盟和美國仍為大陸前3大貿易夥伴。

其中，前7個月美國為大陸第3大貿易夥伴，中美貿易總值2.1兆元，下降8.1％，佔大陸外貿總值的12％。其中，對美國出口1.62兆元，下降2.1％；自美國進口4739.3億元，下降24％；對美貿易順差1.15兆元，擴大11.1％。

與歐盟進出口2.72萬億元，增長10.8％ ；與東盟進出口2.35萬億元，增長11.3％；與美國進出口2.1萬億元，下降8.1％。

數據顯示，前7個月大陸外貿繼續保持穩中提質的發展趨勢，內生動力和活力不斷增強。其中有兩個數字引人關注：一是大陸與「一帶一路」沿線國家外貿進出口5.03兆元，增長10.2％；二是民營企業成為拉動大陸外貿的主力軍，進出口7.31兆元，同比增長11.8％，增速居各類型企業之首。

此外，數據顯示，大陸7月貿易順差3,102.6億元人民幣；預估順差3,100億元。大陸7月貿易順差450.6億美元；預估順差426.5億美元。

(中時 )