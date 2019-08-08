今（8）日上午近9時，新北市板橋區新府路某社區大樓清潔人員聽聞巨大聲響，外出察看赫見1名婦人橫躺花圃內，已無生命跡象，清潔人員急忙通知管委會，再由管委會向警方報案。

警方封鎖現場後調查婦人身分，查出該名婦人係住在18樓的住戶，有精神方面病史，疑是從自家陽台跳下，確實原因正在調查。

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