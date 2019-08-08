板橋社區大樓 婦人墜樓亡 12:372019/08/08 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋今傳一婦女墜樓。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（8）日上午近9時，新北市板橋區新府路某社區大樓清潔人員聽聞巨大聲響，外出察看赫見1名婦人橫躺花圃內，已無生命跡象，清潔人員急忙通知管委會，再由管委會向警方報案。 警方封鎖現場後調查婦人身分，查出該名婦人係住在18樓的住戶，有精神方面病史，疑是從自家陽台跳下，確實原因正在調查。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #婦人 #警方 #清潔人員 #管委會 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄反對派抗議爭自由選舉 警方大肆逮人 06:002019/08/04 國際 房東換LINE帳號借錢 婦人心軟遭騙15萬 16:022019/08/04 社會 南太平洋島國東加遭規模6.1強震襲擊 19:162019/08/05 國際 沙鹿混擬土車衝撞4車中市警方進化抓超速 20:252019/08/05 社會 婦丟滑輪椅到鐵軌惹重罪 法官憐憫減刑 14:082019/08/06 社會 遭鐵捲門壓頸 台南老婦臉朝上身亡 15:492019/08/06 社會 解決20年淹水問題 造福逾1400位居民 15:442019/08/06 生活 勞團臥軌沒事 婦丟椅到鐵軌判刑 04:102019/08/07 社會新聞 影》88強震 中和婦人疑遭衣架壓住窒息身亡 08:262019/08/08 社會 88大地震 北院2人困電梯驚嚇求救 12:212019/08/08 社會 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 板橋社區大樓 婦人墜樓亡 - 社會 爸爸是強姦犯！女兒：我就是證據 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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