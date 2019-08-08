大陸海關總署今公布，7月份以美元計價出口按年增長3.3％，好過預期的減少1.0％，進口則跌5.6％，好過預期的跌9％。7月貿易順差450.6億美元，擴大63.9％；好過預期的426.5億美元。在中美貿易戰下，今年前7個月中美貿易總值為2.1兆元人民幣，下降8.1％，對美貿易順差1.15兆，擴大11.1％。

大陸7月份以人民幣計價出口按年增長10.3％，好過預期的7.0％，進口增長0.4％，亦好過預期的跌3.3％，貿易順差3102.6億，略高過預期的3100億元。

1至7月中美貿易總值為2.1兆元人民幣，按年下降8.1％，佔大陸外貿總值的12％，其中，對美國出口1.62兆元，下降2.1％，自美國進口4739.3億元，下降24％，對美貿易順差1.15兆元，擴大11.1％。

7月份對美國出口388.5億美元，進口則為108.8億美元，對美國貿易順差279.7億美元。

(中時 )