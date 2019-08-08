因受利奇馬颱風影響，立榮航空今（8）日國內線航班部分取消，有松山往返台東航班B7-8727、B7-8728；松山往返花蓮航班B7-8977、B7-8978；松山往澎湖航班B7-8617；澎湖往松山航班B7-9116、B7-8618；金門-松山航班B7-8830。

另外，立榮航空今（8）日增開松山往金門航班B7-9381，起飛時間為16：40；增開澎湖往高雄航班B7-9322，起飛時間為20：00。 最新航班異動訊息，請多利用立榮航空網站或APP查詢。

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