利奇馬颱風影響 立榮今調整10航班 12:522019/08/08 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為立榮航空。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因受利奇馬颱風影響，立榮航空今（8）日國內線航班部分取消，有松山往返台東航班B7-8727、B7-8728；松山往返花蓮航班B7-8977、B7-8978；松山往澎湖航班B7-8617；澎湖往松山航班B7-9116、B7-8618；金門-松山航班B7-8830。 另外，立榮航空今（8）日增開松山往金門航班B7-9381，起飛時間為16：40；增開澎湖往高雄航班B7-9322，起飛時間為20：00。 最新航班異動訊息，請多利用立榮航空網站或APP查詢。 (工商 ) #航班 #松山 #航空 #立榮航空 #澎湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖灣行旅 老眷村翻新頁 04:102019/08/04 產業特刊 香港大罷工！5航空3千員工請假 影響逾170航班 07:332019/08/05 政治 香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 生活 全港今大罷工！各航空公司陸續公告取消航班 10:352019/08/05 生活 赴港旅客注意！香港約170航班取消 機場快線全線暫停 10:392019/08/05 兩岸 受香港機場流量管制影響 相關航空公司取消部分航班 13:572019/08/05 生活 越捷航空上半年賺約33億台幣 08:462019/08/06 財經 加拿大航空推父親節優惠 飛北美13423元起 17:302019/08/06 旅遊 民航局證實 馬祖第二家航空公司有譜 18:222019/08/06 生活 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 11:572019/08/07 國際 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 - 生活 利奇馬升級強颱 北北基等6縣巿列首波警戒 - 生活 不敵現實面＋1 日本拉麵名店月底熄燈全面撤台 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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