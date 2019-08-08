盧先生出面說明整起事件經過。(曹婷婷攝)

男嬰右手骨折X光。(曹婷婷攝)

台南市一名盧姓新手爸爸去年11月28日迎接兒子到來，妻兒住進某婦幼醫院附設月子中心，12月7日卻被通知「寶寶手動度不足」，轉診成大急診照X光竟發現「右手肱骨骨折」，家屬質疑月子中心護理人員照護疏失，雙方2度和解談不攏，家屬將事件經過PO上臉書社團，引來網友撻伐，醫院今天出面表示，目前本案已進入司法程序，院方全力配合，也尊重司法調查結果。

盧先生指出，去年歡喜迎接兒子到來，選擇評價很好的這家婦幼醫院生產並入住月子中心，不過，兒子才出生9天就被告知要轉診到大醫院，12月9日到成大醫院急診，診斷右手肱骨骨折，之後住院4天，出院後，寶寶因右手斷，情緒非常不穩，手也很常抽痛，照顧過程艱辛，小孩的阿嬤於是辭職南下專責照顧孫子。

盧先生質疑小孩好端端怎麼會骨折，調閱月子中心嬰兒室的監視器，看見兒子吐奶在照護員身上，照護員換完衣服後竟「先拉起男嬰的手」才扶脖子，他不解，衛教課程提醒新手爸媽照顧寶寶要扶好頸部、屁股，「怎麼會先拉嬰兒的手？」

盧爸爸因不滿院方態度，8個月來都是他主動找院方接洽此事，儘管全案已經進入司法程序，但至今，對方卻沒有一句道歉跟慰問，「就算打不贏官司，至少要讓大家知道這個可怕的月子中心。」他強調，和解過程提出126萬金額賠償，主要是針對妻子沒能好好坐月子、身心受創及小孩受傷，加上母親從北部離職來全職照顧孫子的薪水，但對方卻沒有任何回應。

他說，目前已開庭2次，院方在官司過程不斷推卸責任、帶風向，才決定將月子中心的行為公開，以免其他人受害。文章發布短時間內，就引起大批網友留言「新生兒真的很脆弱」、「根本虐嬰」。

院方出面強調，這名新生兒自生產到離院期間，雙方都沒有發現嬰兒有外傷瘀青狀況，也無異常哭鬧，離院前，護理師發現寶寶右手活動度較弱，即請兒科醫師進行評估並主動告知家屬，轉診醫學中心確診及治療，經與家屬確認，目前寶寶傷勢完全恢復，無任何併發症。

院方強調，發現問題後立即調閱監視器，並協同家屬共同查看。在沒有任何證據顯示護理人員照顧不當情況下，家屬依然認定個別護理人員有過失提告究責，院方無法讓護理人員蒙受不實指證，主動申請衛生局醫事調解，與家屬協調說明，但家屬拒絕討論並要求百萬以上賠償金，院方尊重家屬選擇。院方呼籲，司法尚未有結論前，為維護團隊名譽，將針對故意散布不實訊息者，慎重考慮採取法律行動，以正視聽。

(中時 )