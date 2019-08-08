強颱逼近 國軍整備警戒待命。（圖／國防部提供）

國防部今(8)日表示，因應「利奇馬」颱風可能對臺灣地區造成影響，國防部配合中央災害應變中心，同步於上午8時30分完成應變中心一級開設，期藉由最周延的準備，將災損降至最低，確保民眾生命財產安全。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬3千餘人、各類車輛機具4千2百餘部，陸軍航特部及海軍陸戰隊亦完成特戰小組預置兵力派遣規劃；另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，以及海軍左營火牛營區40輛AAV7兩棲突擊車均已完成整備，可立即投入執行災防任務。

強颱逼近 國軍整備警戒待命。（圖／國防部提供）

此外，因應今日清晨6級地震，恐造成山區或災害潛勢區域土石鬆動，易肇生災害事件，國軍已加強與各縣市政府聯絡，主動瞭解有無救災兵力派遣需求；另依先前救災經驗，第三作戰區主動與宜蘭縣英士村村長聯絡，將視該村需求，提供撤離村民相關協助，以維安全。

國防部強調，「利奇馬」颱風逼近臺灣地區，國軍將持續密切關注颱風行進路線，在確保官兵安全前提下，靈活調度可用兵力，全力協助地方政府執行災防任務，確保民眾生命財產安全。

(中時電子報)