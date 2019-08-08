原本擔任運動健身老師的蘇福全，在60歲時轉職成為伊甸基金會身障日照中心的教保老師。（圖／伊甸基金會提供）

原本擔任運動健身老師的蘇福全，在60歲時轉職成為伊甸基金會身障日照中心的教保老師，平時除了照顧身心障礙者的生活起居外，蘇福全還運用其專業每天帶領學員跳起音樂律動操，訓練他們的肌力運動，成為日照中心學員心中的「爸爸」。

為了貫徹自己想幫助人的信念，蘇福全從體能教練「高齡」轉職成為身障日照中心的教保老師，不僅是伊甸少見的高齡第一線服務人員，善於鼓勵、溝通，並相信服務使用者可以變得更好。

在機構內，大家都稱蘇福全為「蘇老師」，唯獨23歲極重度心智障礙的得得，總是跟前跟後「阿伯！阿伯！」的叫他。來到機構以前，得得生活自理能力較弱，也不太與人互動，靜靜坐在家裡經營的摩托車店，是他的生活日常。直到去年11月，得得開始來到機構接受服務，蘇福全為了幫助得得適應團體生活，學習生活自理能力，所以，舉凡是環境清潔打掃、垃圾整理，甚至個人的口腔清潔，蘇福全都帶著得得一起做。過程中蘇福全還會適時地給予讚美和鼓勵，幫助得得從中獲得成就感，讓看起來枯燥乏味的打掃工作多了樂趣。

20歲極重度多重障礙的小立，因下肢肌耐力不足，所以幾乎只能用輪椅代步。蘇福全心想，也許可以試著讓小立用自己的雙腳行走，即便是短短的距離，對他來說也是很好的復健。蘇福全建議，小立的父母載他來機構時，把車子停在地下室，攙扶著小立搭電梯上樓，一步一步的自己走到機構裡，將近半年的時間，小立已經可以不坐輪椅，在父母的攙扶協助下，用雙腳行走且走得越來越穩了。

蘇福全說，和身心障礙朋友相處久了，每一個人都像是自己的孩子一樣，工作最大的成就感，就是看著他們不斷的突破、進步，他相信，身心障礙朋友並沒有不一樣，其實只要多一點的理解和陪伴，給予他們支持與鼓勵，就能幫助他們自立生活，創造生命的另一種可能。

(中時 )