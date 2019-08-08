交通大學生物科技學院藥物設計及系統生物團隊與台北醫學大學乳癌研究團隊合作，共同開發「癌症膜蛋白調控網路」，大規模建立膜蛋白與癌症的關係，創下全球首例。（陳育賢攝）

陳育賢 攝

癌症連續37年蟬聯國人10大死因第1名，為了提高癌症標靶治療的精準度，交通大學生物科技學院藥物設計及系統生物團隊與台北醫學大學乳癌研究團隊合作，共同開發「癌症膜蛋白調控網路」，大規模建立膜蛋白與癌症的關係，創下全球首例。

研究團8日在交大代理校長陳信宏、副校長陳俊勳、院士吳妍華等多人的陪定下發表項成果，團隊教授楊進木表示，膜蛋白是目前疾病診斷及治療最重要的標靶，但也是最困難的研究議題，而膜蛋白已被認為與許多癌症息息相關。

如果解開膜蛋白如何透過蛋白質交互作用，進而調控生化途徑導致癌症形成，有助於從根本找出治癌方法，對癌症診斷與標靶藥物發展，有重大的影響。

交大研究團隊運用大數據及人工智慧，預測出近2000種在膜蛋白上結合的蛋白質，進一步分析大規模癌症基因表現圖譜，量身打造各種膜蛋白在15種癌症中的調控網路，探討膜蛋白於不同癌症扮演之角色及重要性。

而北醫大研究團隊則從癌組織及癌細胞的切片中證實，尼古丁受體和HER-2會形成緊密的結合，而香菸中的尼古丁會導致HER-2自這個結構體分離，使得HER-2致癌活性更強，殺傷力更大。

北醫大教授何元順則指出，北醫研究團隊2010年就已證實尼古丁受體和吸菸引起的女性乳癌有關，由於尼古丁受體和HER-2都屬細胞膜蛋白，如何開發可以同時攻擊尼古丁受體和HER-2的高效能靶向藥物，成為未來開發乳癌藥物的主流方向。

交大團隊此次透過與北醫跨校合作，以膜蛋白為核心，開發預後生物標記及治療藥物，更成功找到1種抗憂鬱藥物，可作為抑制乳癌轉移的新制藥物，經由細胞及動物實驗證實，可有效抑制三陰性乳癌轉移，目前已向多國申請專利中。

此外，何元順教授所率領的團隊也致力於研發擁有3彈頭導向的新型抗體藥物，分別可針對尼古丁受體和HER-2進行靶向標定，第3個彈頭則攜帶目前臨床最新的治療藥物精準出擊，直接殺死乳癌細胞，為乳癌患者帶來更多希望。

此次交大的研究成果已於7月16日發表於國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications），團隊成員包括交大生科院教授楊進木、吳妍華院士及助理教授林峻宇，以及北醫醫學科技學院教授何元順、李嘉華。

(中時 )