發生於去年12月20日的台北市中山區「香格里拉」酒店槍擊案，酒店的鄭姓、陳姓服務生在槍擊案發生後，受酒店指示將包廂內的血跡、指紋擦拭抹除，台北地檢署偵查後，由於陳、鄭坦承犯行，依湮滅證據罪將2人緩起訴。

去年12月間，因網路簽賭欠下債務的男子林秉霖，被李姓債主約到台北市中山區的「香格里拉」酒店談判還款事宜，林秉霖帶著一支改造手槍前往，不料進入酒店包廂後，林秉霖見對方人多勢眾，一時慌張朝地下開了一槍，企圖阻止債主等人上前，不料，林的槍還是被搶走，林還被痛毆。之後林秉霖被台北地院依槍砲罪判刑1年10月、恐嚇危安罪判刑2之，緩刑5年。

不過，案發現場的酒店包廂卻遭破壞，林擊發的彈殼也不見了，檢方經由監視器畫面，發現酒店的陳姓及鄭姓服務生進入包廂「整理」，擦拭血跡及指紋，於是依滅證罪偵辦2人；陳、鄭2人到案後坦承受到酒店指示進包廂整理，卻沒有發現彈殼，檢方認為2人是受指示清理包廂，沒有主觀犯意，且事後坦承，因此給予2人緩起訴處分。

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(中時 )