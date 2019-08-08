行政院會上午聽取經濟部「機車產業升級轉型輔導」報告，其中確定電動機車補助自明年起階梯式調降，並加碼補助國產電芯車款，電動機車含電芯補助，將從今年的1萬2000元降為明年最高1萬元，經濟部預計將以石油基金13.73億元補助16.78萬輛電動機車。

電動機車補助去年及今年在機車及電芯部分，分別為1萬元及2000元，總額為1萬2000元，但經濟部考量政策穩定性並引導逐步回歸市場機制，將從明年起調降補助金額，另加碼補助國產電芯車款，其中機車補從原先1萬元降為7000元，但國產電芯從原先2000元調整為3000元，因此國產電芯車款的補助總額仍有1萬元。

經濟部次長林全能說，2018年之前3年電動機車推廣量僅17.5萬量，但2019年的成長數已達16.22萬輛，明年推估也有近17萬輛，考量電動機車數量愈來愈多，資源考量要進行調整，但政府已加碼國產電芯補助。

蘇揆在聽取經濟部報告後也裁示，考量明年出產的七期燃油車在降低空汙有相當效果，因此政府自明年起，給予重型車5000元、輕型車3000元補助，以加速老舊機車汰換；電動機車換購仍給予7千元的補助，如果是使用國產電池的車款，再加碼補助3千元，以引導關鍵組件國產化。此外，不論是換購電動機車或七期燃油機車，都有減徵貨物稅4千元的優惠。

(中時 )