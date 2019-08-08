高雄市政府技監李穆生涉嫌在擔任環保局長期間，洩漏採購案評選委員名單，讓廠商順利得標，一審被依洩密罪判刑2年6個月，上訴高雄高分院後改判1年2個月，得易科罰金。監察院6日審查全數通過監委章仁香、楊美鈴彈劾案，全案移送公懲會審理。

此次彈劾案投票結果，成立票為12票、不成立票為0票。監委趙永清、林盛豐、高鳳仙、楊芳婉、陳慶財、仉桂美、田秋堇、江綺雯、蔡培村、高涌誠、江明蒼、方萬富均全數投下通過票，確定彈劾。

依據判決書指出，李穆生於2009年9月8日至2012年7月31日擔任高雄市環保局長期間，承辦「街道揚塵洗街計畫」、「室內空品暨餐飲業輔導計畫」、「農地控制場址污染改善暨驗證計畫」等總金額近億元的勞務採購案，涉嫌洩漏評選委員遴選名單，讓廠商順利得標，李穆生則否認犯行。

監委章仁香宇楊美鈴表示，洗街案、空品案、農地案由首長圈選評選委員的遴選名單時，僅是由工程會所建置的專家學者建議名單資料庫挑選，李穆生就該資料庫名單中提出的遴選名單，事先讓廠商得以直接挑選對其友好或較易掌握、請託、關說、行賄的評選委員後，再配合廠商所挑選者為遴選建議，使其所遴選的評選委員，皆被核定為評選委員。

2位監委指出，李穆生時任環保局局長，且實際擁有評選委員圈選權的人，在本案居於主要關鍵地位，竟知法犯法，為本案各次犯行，犯後並一再卸責於行政秘書、同案被告元曉琴。

2位監委表示，經監察院調查，李穆生仍堅稱所犯並不違法或他人所為，足見被彈劾人犯後態度毫無悔意等情，顯見其法治觀念偏差、尚無悔意，已嚴重損害政府形象。

(中時 )