今年4月，建成760年的巴黎聖母院慘遭祝融，標誌性的尖頂和中世紀木結構屋頂完全燒毀，法國總統馬克龍表示「打算5年內恢復巴黎聖母院」。日前獨立出版公司GoArchitect舉辦一場巴黎聖母院教堂設計競賽（The Peoples Notre-Dame Cathedral Design Competition），5日宣布冠軍作品「巴黎心跳（PARIS HEART BEAT）」，由來自中國的情侶檔蔡澤宇和李思蓓設計。不過，該設計賽只是一場獨立競賽，並非最終巴黎聖母院最終修復定稿。

該場設計賽有超過56個國家、200多名設計師投稿226件，並有3萬名網友參與投票。脫穎而出的蔡澤宇和李思蓓都不到30歲，兩人都是在大陸讀完大學，並前往美國康乃爾大學深造，目前都就職於芝加哥SOM建築事務所。

「巴黎心跳」把新塔尖設計成多面鏡與鏡面屋頂，尖頂上設計一個磁懸浮裝置即「時間膠囊」，有節奏地上下移動；塔尖內部利用玻璃反射，形成萬花筒般的視覺效果，詮釋巴黎聖母院玫瑰窗的美麗。

根據GoArchitect的專訪，兩位設計師表示參加設計大賽的起心動念：「我們還記得巴黎聖母院著火的那天。看著尖頂倒塌的視頻，我們無法相信。我們的感覺非常複雜：震驚，悲傷和遺憾。」

蔡澤宇說自己去過巴黎聖母院兩次，一次是在兒時，另一次是在歐洲實習期間。李思蓓在歐洲的志願工作期間也去過巴黎聖母院。兩人當時都深深感受到巴黎聖母院的力量，從專業角度欣賞其比例、材質、光線和空間。「巴黎聖母院宏偉、美麗和寧靜的氛圍給我們留下了深刻的印象，這種力量讓人們心靈感到震撼。」

蔡澤宇說，巴黎聖母院這一建築遺產不僅屬於巴黎，更屬於全世界，它是800多年來人類歷史的見證人，燃燒過、倖存過，與不斷變化的世界共同呼吸；每當災難給巴黎聖母院留下印跡，都成為其歷史不可磨滅的一部分。

兩人表示，目睹巴黎聖母院的重要時刻，希望自己的想法能幫助巴黎聖母院修復和重建。將建築語言用視覺呈現出來，「這是我們表達對聖母院過去的最大尊重和對未來的美好祝願的最佳方式。」

(旺報 )