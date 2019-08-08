友人發文透露與王菲聚餐。（圖／取自新浪娛樂）

天后王菲最近傳出正計畫出新專輯，令許多歌迷都十分期待，今(8日)逢王菲50歲生日，稍早網上曝光一組天后與友人提前慶生的照片，不見謝霆鋒，可見王菲疑似喝醉微醺依偎在男性友人肩上，陸媒則指這場聚會中也有李亞鵬的好友，可見王菲離婚後並無避諱和前夫的好友圈有交流。

王菲先前在機場被粉絲野生捕獲，她親口證實睽違樂壇16年後，正在準備出新專輯，但暫時沒考慮辦演唱會或簽唱會，粉絲提到自己在北京謝霆鋒所開的餐廳對面開了一家王菲主題餐廳，王菲便打趣問是否有賺錢，下秒說：「那兒房租多高啊」，接著害羞笑了起來，看似不食人間煙火的王菲似乎相當明白關於男友身邊的大小事。

今據《新浪娛樂》報導，今凌晨網上曝光朋友和王菲提前慶生聚餐的照片，頂著短髮、穿著灰色上衣的王菲雙頰泛紅，疑似有點喝醉，眼神迷濛的躺在朋友肩上，友人寫下：「這是又喝多了嘛，醉醺醺的好看。王菲是我心裡最美好的那一部分！生日快樂！」，並貼出一排洋酒照片，而其中一名男子和李亞鵬也是好友，引發網友討論。

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(中時電子報)