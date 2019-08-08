綜藝大哥徐乃麟七夕情人節抱著小情人狗女兒曼曼在家中開直播，開心老婆和女兒剛結束加拿大行程回到台北，徐乃麟說跟老婆結婚30年，婚前戀愛了7年才結婚，兩人共度了37年已是老夫老妻，今年結婚30年去了一趟希臘，徐乃麟和老婆兩人浪漫慶祝30週年，難忘聖托里尼被公認是世界上最美的落日，更聊起當初和空姐老婆的認識過程，沒想到竟是當時有個空少朋友想追乃嫂，他去當電燈泡結果意外被他追走的故事。

徐乃麟表示當時是一個空少朋友想追乃嫂，沒想到臨時被抓飛，最後竟演變成兩人看對眼。（圖／17 Media提供）

徐乃麟聊起「其實我跟我太太認識的時候，我剛準備要出專輯，我第一張專輯《小薇》是民國73年農曆年推出的時候，一個空少朋友就約我說他想約個女孩子出來，就是我現在的老婆，我那個朋友就約那女生出來說想要追她，叫我來當個電燈泡幫他壯膽助陣，大家就喝咖啡聊天、互留電話，隔了沒多久我那華航空少朋友又約我們出來，記得約在當時仁愛路圓環的老爺酒店，然後我到了，我老婆也到了，那空少朋友臨時被抓飛不能來，結果就很尷尬我跟我老婆坐在那乾瞪眼，我們就找話題聊，我就說以後如果有什麼演唱會再請你來聽，之後有次公司演唱會我就打電話邀她來看，就這樣子我們就有了聯繫，當然彼此也滿對眼的啦，當然算是一見鍾情，開始彼此聯絡，她只要沒有飛我們就會約了一起吃飯，當然就變成男女朋友了，我華航那個空少朋友，從那個事件以後，就沒有跟我再聯絡，到現在！」

乃哥也笑說，如果想找朋友一起陪你追對象，千萬不要找條件長相比你好的一起。（圖／17 Media提供）

徐乃麟笑說「跟大家分享，如果要把妹，要找你的男的朋友去幫忙的話，千萬不要找條件比你好的，女孩子也是一樣，如果約喜歡的男孩子出來，找女生朋友作伴的話，千萬不要找條件比你好的，這是真的！」

徐乃麟從小立定志向，如果將來成家，一定要努力工作好好經營家庭，他說自己3個小孩，從小到離開台灣去加拿大讀書前，除非他出國工作或有錄影，每天都是他親自接送孩子上下學，3個小孩在加拿大9年期間，他是每個月飛一趟加拿大，半個月在台灣、半個月在加拿大，除了寒暑假孩子回台他不用飛，寧可自己累一點搭飛機通勤，也想好好陪家人，徐乃麟如此用心經營家庭，果然孩子們跟他像兄弟姊妹無所不談。

(中時電子報)