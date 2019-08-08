MLB球季逐漸將從中段進入尾聲，彩迷在剩餘賽程中最想找到的，就是能幫忙賺取獎金的高賠標的。在極受歡迎的不讓分玩法中，鎖定弱隊表現優異的強投是個不錯方法。本週就介紹五名這類型好手，提供彩迷積極鎖定。

率先登場的是白襪吉歐里多，稱他為王者殺手絕不為過！白襪在美聯中區戰績49勝61敗排行老三但吉歐里多個人擁有12勝5敗、自責分率3.44的絕讚內容。以白襪本季表現看，多數時間開盤均會是不被看好的一方，自然在不讓分的初始賠率將設定的較高。翻開吉歐里多逐場對戰紀錄：4/13客場9:6力壓洋基、5/3主場6:4撐破紅襪、5/8再繳7局0失分2:0勝印地安人好投，同月5/24更在休士頓4:0完封太空人；這樣的好狀況延續到六月，陸續再有取勝印地安人、洋基、雙城的紀錄，真可說是殺翻了美聯三大分區的領先球隊，敢跟著他買白襪高賠的消費者肯定有不錯收穫。

接著是另一名不同內容類型的投手：美聯西區墊底的水手開季其實表現頗優，左投岡薩雷茲本季迄今斬獲12勝9敗，開幕週12:4擒下紅襪後對上強隊表現普通，但就在西區各隊戰績逐漸走揚的五、六月份，岡薩雷茲對遊騎兵和運動家各添兩勝，當中還包括一場6/26作客密爾瓦基以8:3勝釀酒人的跨聯盟賽事，在水手已與季後賽漸行漸遠的情況來看，岡薩雷茲先發時還有不少逆盤高賠勝出機會。

再來看看兩位分區墊底球隊的優質投手：分別是美聯中區皇家凱勒(7勝11敗、自責分率3.95)與國聯西區教士盧傑西(7勝6敗、自責分率4.23)。凱勒七月狀況奇佳！個人單月獲得4勝1敗。其中7/6勝國民7:4、7/25勝勇士2:0讓兩支國聯東區強隊極為頭痛。即便8/5對雙城0:3輸球，但7局只失2分內容仍顯示手感不差。盧傑西則是久久一次代表作的典型：6/7勝國民5:4與7/8勝道奇5:3肯定都是高賠勝出，適時鎖定加入串關投注將能有效提高獎金。

最後是馬林魚混血新人山本喬丹，難道是因為有著與籃球之神相同的名字加持？喬丹在大聯盟初亮相的六月份戰績全勝，4場比賽共只失6分，連續擊敗費城人與紅雀各兩次；七月似乎進入撞牆期，但八月首戰面對雙城又以5:4勝投，讓買到這場不讓分主勝的彩迷燦笑開懷！

弱隊不被看好往往不讓分開出較高賠率，但陣中實力優質的強投則為展現個人實力全力以赴，這時候就是彩迷的機會了。喜歡博高賠的消費者們，不妨參考這樣的邏輯，追隨上述幾名投手衝一波！

(中時電子報)