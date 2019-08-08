「莫拉克風災重建展示館」開幕前，由日光小林大滿舞團獻唱，成員多半為罹難者遺族。（袁庭堯攝）

村民代表獻上象徵祝福的桂冠給陳其邁。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，感謝小林村居民，用生命教會大家要謙卑地面對大自然。重建的過程，也帶給高雄希望。（袁庭堯攝）

吾拉魯茲部落居民風災後打造咖啡產業鏈，從種植、烘焙、到產品行銷做出好口碑，也重新喚醒部落的生命力。（袁庭堯攝）

行政院副院長陳其邁8日上午前往國立科學工藝博物館，出席「莫拉克風災重建展示館」開幕儀式，感念小林村的居民用生命喚起社會重視防災的決心。他強調，面對全球暖化、極端氣候的考驗，根本不可能有「零災害」的情況發生，此言等同否定市長韓國瑜先前喊出的抗颱防災目標。

陳其邁強調，「防災、減災」，打造韌性城市，才是務實的做法。立法院在921地震後通過了「災防法」，建立了台灣完整的防災組織體系。行政院也落實自然災後風險管理，對於河川治理、崩塌調查監測、氣象預報的技術監測、預防制度的建立，以及培育防災師、防汛志工及水保專員等都做足準備。

在展示館巡禮時，陳其邁在導覽人員帶領下，透過空拍、觸碰科技，重新喚起2009年莫拉克風災的記憶。陳其邁強調，事發當年他沒有一官半職，仍深入災區、全力協助救災。小林村居民用生命教會大家要謙卑地面對大自然，從破碎到重建，也帶給高雄希望。

針對印花稅廢除爭議、韓國瑜表示市府稅收將短少十億，陳其邁回應，印花稅廢除是過去數次稅改會議的結論，也涉及到修法，中央絕對全額補足地方短缺的稅收，也研議了配套措施，不會造成地方政府負擔。

金馬獎傳出遭大陸打壓事件，陳其邁以「北風與太陽」的故事比喻大陸的政治干預手段。陳其邁強調，大陸用片面、武斷、粗魯的方式控制干預兩岸文化交流，只會讓台灣人民反感，也會讓兩岸人民越來越遠。

至於颱風來襲前，高雄已傳出1.7億元的農損，陳其邁表示，中央已公布農損相關公告及補助辦法，希望地方政府加速查核農損狀況，中央會全力配合解決農民困擾。

面對媒體點名2020總統大選由陳其邁擔綱副手、能為總統蔡英文加分，陳其邁回應，目前只有「貞邁配」，協助蘇貞昌院長落實行政工作，讓人民有感，是目前最重要的目標。陳其邁也表示，總統大選不只選出優秀候選人，更重要的是選出會做事的團隊。把行政工作做好，就是幫蔡英文加分。

(中時 )