縣消防局派出專業搜救人員垂降下山搜救。（嘉縣消防局提供）

嘉義縣消防局昨天晚7時許獲報，番路鄉131號縣道有台空車，駕駛不知去向，縣消防局派出多個分隊到場協尋未果，今天上午持續搜尋，10點左右在停車處下方約90公尺山崖，發現墜崖者黃姓老翁，垂降搜救後，12時許找到老翁時已無生命跡象，目前正在執行吊掛作業，詳細事故原因仍待警方調查。

嘉義縣消防局表示，昨晚7點26分接獲民眾報案，嘉義縣番路鄉131號縣道4.3公里處，台18縣往草山村方向道路，發現一輛無人自小客車，駕駛黃姓7旬老翁不見人影，消防局先後派出番路、中埔、三和、大埔等七個分隊到場搜尋，昨晚因為天色太暗，未發現黃男。

消防局今天上午再派員出勤搜救，支援祥和分隊吊臂車，及各分隊專業山難搜救隊員，出動番路、中埔、三和、大埔、奮起湖、祥和、雙福等分隊，共27人參與救災，上午在90米山崖發現疑似墜崖人，派員垂降下山救援後確認駕駛身分，黃男現場已無生命跡象，詳細原因仍待警方調查。

(中時 )