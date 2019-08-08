苗栗縣警局新任局長翁群能上任後，曾針對女警執勤時長髮處理方式提出指示，要求頭髮都要收入警帽內，不能露出馬尾，結果引起基層女警反彈，在靠北警察中貼文諷刺「這項規定已經１６年了還不修改，還要繼續放著這個神主牌給誰拜？」。縣警局8日上午特別出面澄清，要求女警將頭髮收入帽內是基於安全考量，並未禁止綁馬尾，縣警局絕對尊重女警髮式的自主權。

基層女警在靠北警察中貼文表示，「偉哉苗栗新任翁群能局長，新官上任三把火，第一把火莫名其妙的燒到女警身上」。文中抗議局長交辦督導女警遵守不合時宜的儀容禮節，強制髮長過肩的女警必須梳髻。

抗議貼文表示，翁局長認為綁馬尾不安全，這說法早遭大家破解。貼文認為女警出勤騎乘機車，髮髻將使女警戴安全帽時，安全帽無法到位這問題難道不是更嚴重？

苗栗縣警局8日上午立即回應澄清，縣警局表示，本項要求的初衷，是局長基於關心女警執勤安全，因此特別提醒執行「攻勢勤務」路、臨、檢時，請女警將馬尾收於勤務帽內，避免潛在不可預期的危險。

由於命令傳達時，部分同仁誤會禁止綁馬尾或要梳髮髻，只要在不影響執勤效率、安全、整潔形下，縣警局對女警的髮式尊重其自主權。

縣警局強調，局長本意僅是希望帶班幹部能為了女警同仁的安全，適度提醒督促，執勤時應有敵情意識，以防患於未然。對於部分同仁傳訊的落差，縣警局會立即加強詳實說明讓同仁理解。

(中時 )