2019-20賽季的英格蘭超級足球聯賽本週揭幕，首輪即有重量級對戰，「紅魔鬼」曼聯坐鎮老特拉福球場，迎戰「藍戰士」切爾西，「紅藍大戰」絕對是必看之選！

這是本賽季六大豪門（Big Six）之間的首場對決，除了比賽勝負，觀賽重點勢必也落在兩隊的主帥身上。曼聯在去年12月因為戰績不佳而解雇總教練穆里尼奧（José Mourinho），由曾經效力紅魔11個賽季立下不少汗馬功勞的挪威「娃娃臉殺手」索斯克亞（Ole Gunnar Solskjær）接任看守教練，甫上任即率領球隊在各項賽事打出一波8連勝11連不敗，連續9場英超8勝1和拿到25分，成為曼聯史上在前9場聯賽拿到最多分數的新任主帥，索斯克亞憑著19戰14勝的極佳戰績，在3月28日獲得真除成為紅魔的正式總教練。

切爾西上賽季獲得英超第3名，打進聯賽盃決賽，並且贏得歐洲聯賽冠軍，但總教練薩里（Maurizio Sarri）仍遭球隊解聘，藍軍新賽季邀得老臣子蘭帕德（Frank Lampard）回巢，這名前隊長曾效力藍軍長達13個賽季，保有連續164場英超先發出賽的紀錄。蘭帕德上賽季首度當上總教練執教德比郡，在英冠打出第6名成績取得升級附加賽資格，在附加賽第1輪以4：3氣走里茲聯打進決賽，但最終以1：2不敵阿斯頓維拉而無緣升級，不過蘭帕德獲得切爾西賞識，得以重返老東家。

除了兩名老對手變身總教練後的首次對決外，兩隊在今年夏天轉會窗的表現也是各界討論的焦點。曼聯主要著手改善後防，因為上賽季紅魔是六大豪門中失球最多的，於是他們先以4500萬英鎊從水晶宮收購右後衛比薩卡（Aaron Wan-Bissaka），再以破後衛世界紀錄的8000萬英鎊由萊切斯特城引進英格蘭中衛馬奎爾（Harry Maguire），最新的消息是，曼聯正積極向熱刺求購丹麥中場國腳艾里克森（Christian Eriksen），據說雙方已達成協議，因此也有可能會將法國國腳普格巴（Paul Pogba）售予皇家馬德里。切爾西方面，此前因為違規簽下未成年球員，因此被國際足總處罰兩個轉會期不准買人，因此今夏只能向皇馬買斷上季租借的克羅埃西亞中場科瓦西奇（Mateo Kovačić），所幸今年1月已提前從多特蒙德買下的美國中場普利西奇（Christian Pulisic）加盟不受影響，另外也回收上季租借給艾佛頓的法國中衛祖馬（Kurt Zouma），雖然進攻核心阿扎爾（Eden Hazard）轉投皇馬，但整體而言仍有實力挑戰前4的位置。

兩軍在英超交手過54場，切爾西18勝21和15敗稍佔上風，但上季兩循環交手都踢平，可見雙方實力在伯仲之間。曼聯有中衛巴伊（Eric Bailly）因傷缺陣，但馬奎爾應可及時補上，普格巴背部有傷但仍可能上陣，比利時前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）正在和球隊商談轉會事宜，季前熱身賽就沒有上場。藍軍方面問題也不小，魯迪格（Antonio Rudiger）、洛夫圖斯切克（Ruben Loftus-Cheek）和奧多伊（Callum Hudson-Odoi）是3名主要傷兵，防中大將坎特（N'Golo Kante）和進攻好手威廉（Willian）也不在完全健康的狀態。雙方近況都不錯，曼聯熱身賽5勝1和，切爾西則是4勝2和1敗，只在舟車勞頓的亞洲行首戰以0：1不敵川崎前鋒。近3次交手都保持不敗的曼聯，應可在主場的首輪比賽略佔優勢，不讓分主勝以及總進球數2-3球是合理選擇。

(中時電子報)