家住北市文山區的陳姓男子，將買來兩年多的大型重機停在社區地下一樓停車場，因機車停車位上方天花板水管破裂，導致持續漏出具有腐蝕性的髒雜水，滴到機車車頭部分零件及右前方避震器遭腐蝕，因此向大樓管委會求償4萬元修車費。案經台北地院簡易庭審理後，認定管委會未善盡管理責任，注意水管銹蝕，應負起損害賠償責任。考量機車折舊比後，判應賠償陳男7450元。本案仍可上訴。

陳姓住戶說，前年11月28日起，他發現社區地下一樓機車停車場上方天花板管線鏽蝕老舊，導致水管破裂，持續滴漏具腐蝕性的髒雜水，剛好滴到他的機車，造成車頭部分零件及右前方避震器損毀，他為此支出修車費4萬元，多次向管委會反應漏水情形並索討修車費，都未獲理會，因此提告求償。

北院簡易庭審理後，法官認為，本件漏水原因確實是地下一樓管線老舊鏽蝕所致，地下一樓天花板的水管為住戶公共管道，屬於大樓公共領域範圍，為共用部分，漏水既非可歸責原告，因漏水所造成損害自不應由陳男負擔。大樓管委會就大樓事務理應善盡管理責任，依常情要定期維護、檢查公共水管，其未察水管銹蝕情形，管委會卻未發現水管銹蝕情形，導致漏水侵蝕陳姓住戶機車，顯然有過失，考量機車折舊率問題，依行政院頒布「固定資產耐用年數表」及「固定資產折舊率表」規定，判管委會要賠償車主7450元。

(中時 )