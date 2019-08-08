立法院副院長蔡其昌聽取相關單位簡報路平專案。（王文吉攝）

針對藍營對手張顯耀遲未表態，要跟誰對戰？蔡其昌強調強調「我的對手是自己」。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌爭取中央前瞻經費7800萬元，將進行大甲區順帆路、臨江路與外埔區甲后路路平專案。（王文吉攝）

國民黨徵召前陸委會副主委張顯耀空降台中市立委第1選區，對戰立法院副院長蔡其昌。蔡其昌8日前往大甲區及大安區會勘地方建設，針對張顯耀遲未表態，猶如空氣般難以捉摸，蔡其昌表示，無論藍營要派誰來，都予以尊重及祝福，強調「我的對手是自己」，會持續努力為地方解決問題、爭取建設，讓鄉親安居樂業。

蔡其昌8日邀集交通部公路總局、台中市建設局、市議員施志昌及龍泉里里長陳廷旺等，會勘大甲區順帆路、臨江路與外埔區甲后路路面嚴重破損情形。官員簡報指出，路平專案從人孔蓋、路基、行人空間做整體性的規劃，工期約半年，完工後可提升地方居民用路安全。

蔡其昌表示，已成功爭取中央前瞻經費7800萬元，施作大甲區順帆路、臨江路與外埔區甲后路路平，路平專案不只是柏油路面重新刨鋪，同時也將人孔蓋調整下地，避免大雨時孔蓋濕滑，造成用路人滑倒以及噪音產生。施志昌也感謝蔡副院長為地方爭取中央建設經費。

媒體詢問國民黨立委候選人尚未底定，到底是空降還是空氣？對此蔡其昌表示，對手要派誰來，都予以尊重及祝福，他強調，自己10多年來一步一腳印解決鄉親問題，為地方爭取建設，「我的對手就是自己，做得好就會當選」，對手要派誰來，我沒有特別意見。

(中時 )